Pendikli çocuk, engelliler için 3 ayda 30 damacana dolusu mavi kapak topladı

Kapakları Pendik Belediye çatısı altında faaliyet gösteren Pendik Gönüllülerine teslim eden Yağız Ege engelli çocuklara bir yardımı dokunmasının mutluluğunu yaşıyor.

Pendikli Yağız Ege Çelik bir gün izlediği belgeselde engelli çocukları gördü ve onlar için neler yapabileceğini düşünür. İnternette araştırmalar yapar ve mavi kapak toplamaya karar verir. Yaklaşık 3 ayda 30 damacana dolusu mavi kapak topladı. Topladığı mavi kapakları babası Erkan Çelik ve annesi Rüya Çelik ile birlikte Pendik Belediye çatısı altında faaliyet gösteren Pendik Gönüllülerine teslim etti. Kendisi küçük ama yüreği kocaman Yağız Ege engelli çocuklara bir yardımının dokunmasının mutluluğunu yaşıyor.

Kapakları toplayan Yağız Ege Çelik, “Bir gün evimde belgesel izlerken engelli çocukları gördüm. Nasıl yardımcı olacağım diye internetten araştırdım ve mavi kapağı buldum. Ben de o zamandan beri biri topluyorum. Toplamda 30 damacana kapağım oldu. Yaklaşık elli bin adet kapak ediyor. 30 damacana kabağı yaklaşık üç ayda filan topladım” dedi.

Yağız Ege Çelik'in Halası, “Kendisi belgesel izlerken bunu söyledi bana. işte anneannesinden istedi, dedesinden istedi, kendisi de toplamaya başladı. Sonra baktım bir sürü böyle bidonlar birikmiş” şeklinde konuştu.