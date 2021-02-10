Pendikli çocuklara “Motokurye Kitap Servisi”

Çocuklar, kütüphane online sistemine kayıt yaptırarak Cingo, Pal Sokağı Çocukları, Siyah İnci, Masalistanbul ve İbrahim ile Kartopu kitaplarından birini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Pendik Belediyesi pandemi süresince evden çıkması sınırlandırılan ve okullarından uzak kalan çocukları düşünerek Motokurye Kitap Servisi uygulaması başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyen 7-14 yaş arası tüm Pendikli çocuklar; Cingo, Pal Sokağı Çocukları, Siyah İnci, Masalistanbul ve İbrahim ile Kartopu kitaplarından birini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Nasıl katılacaklar

Motokurye Kitap Servisi uygulamasından yararlanmak oldukça basit. Kütüphane online sistemi kitap.pendik.bel.tr kayıt yaptırdıktan sonra listedeki kitaplardan birinin seçilmesi yeterli. Teslimat tarihi SMS yoluyla katılımcılara bildirilecek ve en sonunda seçilen kitap motokurye tarafından belirtilen adrese teslim edilecek.