Pendikli gençler, sınavdan çıkıp paten kayarak stres attılar

Üniversite sınavından çıkıp yarışmada rekabet eden gençlerin yarışmaları adeta nefes kesti.

Pendik'te gerçekleştirilen paten, scooter, kaykay yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yarışan gençlerin ve çocukların mücadeleleri izleyicileri hem heyecanlandırdı hem de eğlendirdi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında etkinliğe birçok Pendikli genç ve çocuk katıldı. Etkinlikte gerçekleştirilen yarışmalarda tüm katılımcı gençlere madalya, tişört, şapka verilirken, ilk 3'e giren gençlere bisiklet ve madalya, 3 ve 10 arası dereceye giren gençlere madalya ve suluk hediyesi verildi.

Yarışmalara katılan gençlerin rekabeti ise renkli görüntülere sahne oldu. Rekabete tutulan gençler yarışmada eğlenirken ailelerini ise yarışma heyecanı sardı.

Gençler, sınavdan çıkıp eğlenmek için yarışmaya geldi

Etkinlik alanına katılım sağlayan bazı gençler ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) bitiminden sonra yarışmaya katıldı. Sınavın stresini ve gerginliğini burada attığını belirten gençler, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkürlerini iletti.

Sınav çıkışı yarışmaya katılım sağlayan ve stresini attığını belirten Ramazan Araç, "Uyandığımda çok stresliydim, sınava girdikten sonra buraya gelince hiç bitmemesini istedim. Çok beğendim, çok güzel, teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın böyle devam etmesini istiyorum." dedi.