Pendikspor, şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Pendikspor, şampiyonluğunu taraftarlarıyla kulüp binasından kupa ile hareket ederek üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkuyla kutladı. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

Lig Beyaz Grup'un 33. haftasında lider Pendikspor, en yakın rakibi Amed Sportif'in 1922 Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Eskişehirspor'u 3-1 mağlup ederek ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kulüp binasından kupa ile hareket ederek oyuncular ve teknik ekibi taşıyan üstü açık otobüsle ilçede tur atarak kutladı. Kutlamalara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve birçok taraftar katıldı. Taraftarlar ardından Pendik sahilinde kurulan ve yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu kutlama alanına gelen kırmızı-beyazlı kafileyi tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşıladı.

Binlerce Pendikli kutlamalara katıldı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendikspor Kulübü Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, yönetim kurulu üyeleri, oyuncular ve teknik ekip, tek tek anons edilerek sahneye çıktı. Sahnede kupayı kaldırarak taraftarları selamlayan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk coşkusu yaşarken, renkli görüntülerin oluştuğu şampiyonluk kutlamalarında Pendikliler doyasıya eğlendi. Öte yandan Pendikspor, şampiyonluğu Murat Dalkılıç ve Simge konseriyle de taçlandırıldı.

“Merdivenleri tek tek çıkarak serüvenimiz devam edecek”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Öncelikle mutlu ve gururluyuz. 1927 yılında gayri resmi olarak başlayan bir süreç 1950 yılında Pendikspor adı altında faaliyetlere devam etti. 1998 yılından bu yana 2. Lig'de mücadelesini sürdürmeye devam etti. Bugün itibarıyla 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek. Hocalarımızın ve futbolcularımızın çok büyük gayretleri oldu. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Merdivenleri tek tek çıkarak serüvenimiz devam edecek” diye konuştu.

“71 yıllık özlemimizi gidereceğiz”

Pendikspor Kulübü Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ise, “Bizim için zor bir süreç oldu. Şirketleşme sürecinde bize destek falan eski kulüp başkanımız şimdiki Belediye Başkanımız Ahmet Cin, bu anlamda bize çok fazla destek verdi. Bu sezon güzel bir mücadele ile sezonu taçlandırdık. Bu akşam da çok güzel bir kutlama ile 71 yıllık özlemimizi gidereceğiz” dedi.