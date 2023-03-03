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Pendikspor taraftarından depremzede çocuklar için örnek davranış

Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklara gönderilmesi amacıyla Altınordu maçının başında sahaya yüzlerce futbol topu attı.


Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklar için örnek bir davranışa imza attı. Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pendik Stadı'nda oynanan Altınordu karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, tribüne getirdikleri futbol toplarını depremde zarar gören çocuklara ulaştırılması için sahaya fırlattı. Topların sahaya atıldığı sırada stat hoparlöründen Ayten Alpman'ın ‘Bir Başkadır Benim Memleketim' parçası çalınırken, duygusal anlar yaşandı.


Öte yandan Pendiksporlu futbolcular, seremoniye 'Geçmiş Olsun Türkiye' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

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