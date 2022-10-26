Pendik'te 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Pendik'te kamyonet kasasında sarımsak satan amca çocukları arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'te geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, kamyonet üzerinde sarımsak satarak geçimini sağlayan ve aralarında husumet bulunan iki grup akraba arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada, bıçak darbesi alan taraflardan 2'si yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sarımsak satma konusunda tartıştılar

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklı kavganın amca çocukları arasında çıktığını, tarafların seyyar satıcılık yaptıklarını, sarımsak satma konusunda aralarında tartışma çıktığını ve kavgaya dönüştüğünü belirledi. Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda; 3 adet bıçak, 1 adet sopa, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 11 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.