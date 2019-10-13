Pendik'te 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs bisikletliye böyle çarptı

Pendik'te 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Kazadan sonra kaçan çocuk kısa sürede yakalanırken, kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, dün Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı minibüs, aşırı hızla giderken Mustafa Öztürk (54) isimli bisikletliye çarptı. Kaza sonrası çocuk park halindeki başka bir araca da çarptıktan sonra hızla kaçtı. Ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuk kısa sürede gözaltına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.