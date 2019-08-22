Pendik'te 4 araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan 4 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Pendik'te yolda seyir halinde olan 4 aracın henüz bilinmeyen bir sebeple çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.