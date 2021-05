Pendik'te 6 yaşındaki çocuğun forklift altında kaldığı anlar kamerada

Pendik'te ailesiyle beraber cenaze sebebiyle akrabalarının evine gelen 6 yaşındaki çocuk, sokakta oynadığı sırada hareket halindeki forkliftin altında kalarak can verdi. Şok geçiren forklift sürücüsü ise bir süre sonra olay yerindeki kargaşa anında koşarak uzaklaştı. Çocuğun forklift altında kaldığı anlar ve sürücünün kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi'nde saat 15.50 sıralarında yaşandı. 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya ailesiyle beraber bir yakınlarının Pendik'teki evine cenaze sebebiyle geldi. 6 yaşındaki çocuk bir süre sonra evden çıkıp sokakta oynamaya başladı. Sokak üzerinde koşan çocuk, iddiaya göre o sırada Cesur Sokak'tan Yekte Sokak'a dönmekte olan hareket halindeki bir forkliftin altında kaldı. Çevredekiler ile çocuğun ailesi büyük panik içerisinde forkliftin yanına koştu. Olay yerinde bir süre şok geçiren forklift sürücüsü Hasan Ç., o sırada olay yerinde yaşanan kargaşayı fırsat bilip koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çocuğun yakınları da kaçan şahsın arkasından taş atarak durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Forklift sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya tanık olan Ertuğrul Kelle, “Buradaydık, biraz forklift hızlı geliyordu. On beş dakika önce de hızlı geçmiş yine çocuk zaten bağırmış abi bekle diye. Çocuğun belinden üstünden geçmiş kafasına doğru. Çocuk orada zaten can vermiş. Altı yaşında orada zaten can veriyor. Sonra buradan kaçmış. Kadınlar bağırmış adama, kaçmış” dedi.

Ömer Gökdeniz ise, “İş makinesi bir forklift geçti arkamızdan, mahalledeydik biz. Forklift arkamızdan geçti, bir beş on dakika sonra bağrış çağrış sesleri geldi. Olay yerine gittiğimizde mahallemizde misafirliğe gelen bir çocuğun cansız bedenini gördük. Cenazeye gelmişti ailesi. Sürücüsü olayı gördükten sonra şok geçirdi. Bunun ardından olay yerini terk edip kaçtı, çocuk zaten olay yerinde can vermişti. Çocuk cenazeye gelmişti ama o da vefat etti, cenazeye geldiği yerde” dedi.

Sokakta koşan 6 yaşındaki çocuğun hareket halindeki forkliftin altında kaldığı, ardından forklift sürücüsünün olay yerinden koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.