Pendik'te aile faciası: Karısını öldürüp intihar etti

Pendik'te bir şahıs karısını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. 2 yıllık evli çiftin cansız bedenleri evlerinde polis tarafından bulundu.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yüklü miktarda borcu olan Aytaç Durak, karısı Özden Durak'ı silahla başından vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi başına çeviren Aytaç Durak intihar etti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, karı kocanın cansız bedenlerini buldu.

“Bu kararı ikimiz aldık” notu

Evde bırakılan intihar notunda ise, “Bu kararı ikimiz aldık” yazdığı öğrenildi. 2 yıl önce evlenen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın mutlulukları ise 2 yıl önce yaptıkları düğünde çekilen videolarda kaldı.