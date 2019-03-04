İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te aile kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Pendik’te eşiyle sorun yaşayan Şeref Çalışkan eşinin kardeşlerinin evine gitti.

Pendik'te eşiyle sorun yaşayan Şeref Çalışkan eşinin kardeşlerinin evine gitti. Evde çıkan kavgada silahlar çekildi, Şeref Çalışkan hayatını kaybederken iki kardeş de yaralandı. Polisin incelemeleri sürüyor.


Olay Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Eşiyle sorunları olan Şeref Çalışkan, eşinin kardeşlerinin evine gitti. Burada iki kardeş İsa Ç. ve Musa Ç. ile Şeref Çalışkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki taraf da silahlarına davrandı. Şeref Çalışkan, İsa Ç'nin silahından çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İki kardeş ise bacaklarından vurularak yaralandılar. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.