Pendik'te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Pendik'te aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, Pendik'te Sülüntepe Mahallesi'nde 31 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan 2 grup, telefonda birbirlerini tehdit ettikten sonra Sülüntepe Mahallesi'nde buluştu. Senar Bozdemir (37) ve arkadaşı M.B., telefonda tartıştıkları A.G.(42), B.G.(17), P.C.A.(16) ve K.Y.(16) ile burada önce tartıştı daha sonra kavga etti. Kavga esnasında B.G., Senar Bozdemir'i bıçakladı. Bozdemir kanlar içinde kalırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 kişi tutuklandı

Olaya karışan A.G., B.G., P.C.A. ve K.Y. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.G., B.G. ve P.C.A. ise tutuklandı.

Kavga ve bıçaklanma anı kamerada

Öte yandan tarafların tartıştıkları anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerinin üstüne yürüdüğü, birbirlerine tekmelerle saldırdığı ve bir kişinin tartıştığı kişiyi bıçakladığı görülüyor.