Pendik'te alev alev yanan servis otobüsü küle döndü

Pendik'te banka personelini taşıyan servis otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs içerisindeki 5 kişi tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 18.00 sıralarında TEM Sabiha Gökçen Bağlantı yolu, Harmandere-Kurtköy Kavşağı'nda meydana geldi. Turgut Uzmalı idaresindeki 34 LEV 746 plakalı Isuzu marka servis otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü Uzmalı aracı park ederek yolcuları tahliye etti. Yangın kısa sürede otobüsün tamamına yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken otobüsün alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Servis otobüsü yanarak küle dönen sürücü Turgut Uzmalı, "Yolda gidiyorduk, banka personelini aldım. Havaalanı kavşağını geçerken baktım duman çıkmaya başladı, seyir halindeyken aracımız yanmaya başladı. Müdahale ettim söndüremedim. Can sağlığı olsun yapacak bir şey yok. Araçta 5-6 kişi vardı onları tahliye ettik" dedi.