İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

Pendik’te alkollü şekilde otomobil kullanırken denetime takılan sürücü kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Pendik'te alkollü şekilde otomobil kullanırken denetime takılan sürücü kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri D-100 karayolu yan yolda denetime başladı. Denetime alkollü yakalanan bir otomobil sürücüsü polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri otomobilin önüne keserek sürücüyü gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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