Pendik‘te “Anadolu Kahve Festivali” kahve severlere kapılarını açtı

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Anadolu Kahve Festivali" Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla kapılarını açtı. 3 gün sürecek olan ‘Anadolu Kahve Festivali'nde kahve severler, dünyanın dört bir yanından en özel kahve çeşitlerini tadıp, workshoplar, söyleşiler ve konserlerle hem eğlenceye hem de kahveye doyuyor.

Pendik Belediyesi organizasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Anadolu Kahve Festivali' kahve severlere kapılarını açtı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de katıldığı açılışa çok sayıda kahve tutkunu yoğun ilgi gösterdi. 3 gün sürecek olan Anadolu Kahve Festivali'nde dünyanın dört bir yanından en özel kahve çeşitleri, kahvelere dair birçok içerik, workshoplar, konserler ve söyleşiler yer alıyor. Festivalde 31 markanın standında baristalar taze dünya kahveleri hazırlayarak katılımcıların beğenisine sundu. Alandaki stantlarda Fas, İran, Makedonya ve Bosna gibi ülkelerin geleneksel kahveleri de yerini aldı. Başkan Ahmet Cin, burada yer alan birçok kahvenin tadına baktı. Katılımcılar festivalde kurulan stantlarda çeşitli aromalarda ve demleme yönetmelerinde yapılan kahveleri içerken özel kahve türlerini, pişirme ve sunumu, kahvenin tarihini de öğrenebilecekleri workshoplara katılabiliyor. Kahvenin yanı sıra katılımcılar düzenlenen festivalde Irmak Arıcı, Eypio ve Gripin'nin de sahne alacağı konserlerle müzik keyfini doyasıya yaşayacak.

“Pendik'e İstanbulluları ve Pendiklileri kahve tatmaya bekliyoruz”

Festival hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Festivalin geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yıl da daha çok katılımcının olduğu daha profesyonel bir şekilde festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından ve diğer illerimizden gelen misafirlerimiz var. Onları ziyaret ederek kahvelerini tadıp hem onlara moral vermeye çalışıyoruz hem de kahve festivalinin amacına uygun olarak insanımıza yayılmasını katkı sunmaya çalışıyoruz. Brezilya'dan, Bosna'dan gelen misafirlerimiz var. Pendik'e İstanbulluları ve Pendiklileri kahve tatmaya bekliyoruz. Gündüzleri burada kahve tadılıyor. Akşamları da konserlerimiz var. Konserlerde de vatandaşlarımız eğleniyor” dedi.

“Herkesi Pendik'e bekliyoruz, kahveler çok lezzetli”

Düzenlenen Festival için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkürlerini sunan vatandaşlardan Cansu Afacan, “En çok Türk kahvesini seviyorum. Kahvelerin tadımını yapıyoruz. Herkesi Pendik'e bekliyoruz. Kahveler çok güzel, çok lezzetli. Geçen yıl pandemiden dolayı gelememiştik. Bu yıla kısmetmiş. Seneye de yine dört gözle bekliyoruz. Buradan başkanımız Ahmet Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını da bekliyoruz” diye konuştu.