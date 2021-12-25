İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te araçların farlarını çalan hırsız, parmak izinden yakayı ele verdi

Pendik’te farklı adreslerde 4 farklı aracın farlarının çalınması üzerine polis çalışma başlattı.

Pendik'te farklı adreslerde 4 farklı aracın farlarının çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Farları çalınan araçlarda yapılan aramalarda, hırsızlık faili 3 kişiden birinin parmak izine ulaşıldı. Evinde polis tarafından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Pendik'te Esenyalı ve Çamçeşme Mahallelerinde 4 aracın farlarının çalınması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameraların inceleyen polis, hırsızlık suçunu işleyen 3 şüpheli şahıs tespit etti. Farları çalınan araçlara yönelik yapılan parmak izi uygulamasında, E.Z. isimli şahsın parmak izine ulaşıldı. E.Z. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.


Hakkında “Otodan Hırsızlık” suçundan adli işlem başlatılan E.Z., 23 Aralık tarihinde tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.


Öte yandan, iki şahsın çaldıkları farları kendi araçlarının bagajına yükledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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