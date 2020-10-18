Pendik'te Audi marka araç alev alev yandı

Pendik'te seyir halindeki Audi marka araç alev alev yandı.

Pendik Köprüsü D100 karayolunda seyir halindeki Audi marka aracın seyir halindeyken motor kısmından bir ses geldi. Motor kısmından gelen ses sonrası 34 GJK 53 plakalı araç bir anda alev aldı. Durumu fark eden direksiyon başındaki sürücüsü Nejdet Aksu aracını kenara çekerek durdurdu. Motor kısmından yanmaya başlayan aracı alevler kısa sürede sardı. Alev topuna dönen araca olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken araç küle döndü.

Ailesi ile son anda araçtan kendini dışarı attıklarını söyleyen Nejdet Aksu, "Biz Kadıköy istikametine giderken yüz elli metre ileride ufak pat diye bir ses geldi. Ondan sonra arkadaki araç bizi uyardı. Yanık kokusu gelmeye başladı. İndik çıktık arabadan canımızı kurtardık. Burada yüzlerce arabaya yalvar yakar tüpünüz var mı diye. Kimse maalesef yardımcı olmadılar" dedi.