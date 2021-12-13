Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kızın cenazesi gasilhaneye getirildi

Pendik’te babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk’ün adli tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenaze İşleri Müdürlüğüne getirildi.
Pendik'te babası tarafından boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün adli tıptan çıkan cenazesi Kartal Cenaze İşleri Müdürlüğüne getirildi.
Pendik'te cani babası tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Defne Öztürk'ün Adli Tıptan çıkan cenazesi, Kartal Cenaze İşleri Müdürlüğüne getirildi. Yapılan işlemlerin ardından Küçük Defne'nin cansız bedeni, Pendik Tepebaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.