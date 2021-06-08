Pendik'te balık adamlardan müsilaj temizliği

Pendik Sahili'nde oluşan deniz salyalarını yerinde araştıran PEAK (Pendik Arama Kurtarma Ekibi) denizin metrelerce altına inerek incelmelerde bulundu. Denizin altında biriken müsilaj yoğunluğu su altı kamerası ile görüntülendi. Deniz salyalarına ilişkin başlatılan çalışmayı Başkan Ahmet Cin de alana gelerek yerinde takip etti.

Özellikle son aylarda ortaya çıkan ve yoğunluk gösteren deniz salyası tehdidi Marmara Denizi'nde etkisini göstermeye devam ediyor. Pendik Belediyesi de salyalara ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında PEAK (Pendik Arama Kurtarma Ekibi) personeliyle sahil kesiminde dalışlar gerçekleştirerek deniz salyalarını yerinde inceledi. Deniz seviyesinin metrelerce altında oluşan müsilajlar su altı kamerası ile görüntülendi. Yürütülen çalışmaya TeknoPark ve Gedik Üniversitesi ekipleri de katılarak destek verirken, Başkan Ahmet Cin de çalışmaları yerinde takip etti.

Öte yandan, denizde yürütülen çalışmalar esnasında müsilajın yanı sıra denize atılmış lastik, olta, pet şişeler denizin içerisinden toplandı.

“Deniz salyaları çalışmasına destek için buradayız”

Yürütülen çalışmaya ilişkin konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Öncelikle deniz salyasının doğal bir afet olduğunu kabul etmek lazım. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın ciddi manada çalışmaları var. Biz de bu konuda çalışmalar yürütmek üzere bugün Gedik Üniversitesi, Teknopark Genel Müdürümüz, Tersane Komutanlığımız ile beraber bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Öğleden sonra zaten bakanlığımızın da bu konuda bir çalışması var. Marmara Denizi'nin tamamının da koordineli bir şekilde çalışmalar başlatılacak durumda. Bizler de bu duruma destek vermek için bugün buradayız” dedi.

“Daha fazla biyolojik arıtma tesislerinin yapılması lazım”

Sözlerine devam eden Başkan Cin, “Marmara Denizi'nin etrafında yaklaşık 25 milyon insanın yaşadığını biliyoruz. Bu vatandaşlarımızın atıkları mecburen denizlere akıtılıyor. Bu konu ile ilgili zaten bakanlığımızın da bir açıklaması oldu. Arıtma tesisleri üzerine bir çalışma gerçekleştirilecek. Sonuç olarak deniz salyası denizlerimizin kirletilmesi sonrası oluşan bir durum. Bu konunun tedbiri ile alakalı arıtma tesislerinin daha teknolojik hale gelmesi lazım. Daha fazla biyolojik arıtma tesislerinin yapılması lazım. Bunları başardığımız takdirde bu durumdan da kurtulmuş olacağız” diye konuştu.