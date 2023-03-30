Pendik'te bir kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı

Pendik'te otomobil içerisinde yanındaki kadını darp eden şahıs, ardından otomobilden inen kadını silah zoruyla tekrar araca bindirmeye çalıştı. Olayla ilgili olarak polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şahıs tabanca ile birlikte yakalandı. 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Pendik'te geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre araçlarıyla mini marketin önüne gelen çift, alışveriş sonrası araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, yanındaki kadını darp etmeye başladı. Kadın kapıyı açarak kendini dışarı attı. Duruma sinirlenen şahıs, araçtan tabancayla inerek kadını araca binmeye zorladı. Kadın araca binme konusunda direnince öfkelenen şahıs, kadını saçından tutarak araca bindirmeye çalıştı.

Kadını darp eden şahıs yakalandı

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, S.B. (39) isimli kadına saldıran şüphelinin, erkek arkadaşı A.Y. (32) olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli, suç aleti tabanca ile birlikte 29 Mart günü yakalandı. Konuya ilişkin yakalanan ve farklı konulardan hakkında 12 adet suç kaydı bulunan şahıs ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.