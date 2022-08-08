Pendik'te bir şahıs, yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı düşünmeden çaldı

Pendik'te iş yerinden çıkan Ergün Yıldız, içi para dolu cüzdanını düşürüp aracına binerek uzaklaştı. Bir süre sonra cüzdanını düşürdüğünü fark eden Yıldız, güvenlik kameralarını incelediğinde hayatının şokunu yaşadı. Bir şahsın, yerde bulduğu cüzdanı düşünmeden çaldığını gören Yıldız, polise şikayette bulundu.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Pendik Fatih Mahallesi'nde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden çıkan Ergün Yıldız, içinde 2 bin TL, 100 dolar ve kredi kartlarını bulundurduğu cüzdanını düşürüp aracına binerek uzaklaştı. Ardından, saniyeler sonra yoldan geçen bir şahıs, Yıldız'ın içi para dolu cüzdanını çalıp sırra kadem bastı. Bir süre sonra cüzdanını düşürdüğünü fark eden Ergün Yıldız, cüzdanını bulamayınca çareyi güvenlik kameralarını kontrol etmekte buldu. Ergün, iş yerine gelip güvenlik kameralarını incelediğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir şahısın yerde bulduğu cüzdanı düşünmeden çaldığını gören Ergün, karakola giderek şikayetçi oldu.

Cüzdanı çalan şahıs kamerada

Yerden bulduğu cüzdanı çalan şahıs, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerinden çıkan Ergün Yıldız'ın aracına bindiği esnada cüzdanını düşürüp aracına binerek uzaklaştığı, saniyeler sonra yoldan geçen bir şahsın Yıldız'ın düşürdüğü cüzdanını yerde alıp çaldığı görülüyor.

“Kamera kaydında buradan geçen bir şahsın 45 saniye sonra cüzdanı alıp yürüdüğünü fark ettim”

Konu hakkında konuşan Ergün Yıldız, “Saat 12 çeyrek civarıydı. İş yerimi kapattım. Aracıma binmek üzere yöneldim. Aracım işte buradaydı. Aracıma bindiğim esnada cüzdanımı cebimden çıkartıp şoför tarafımdaki cep kısmına, kapının cep kısmına bıraktığımı düşünerek aracıma binip devam ettim. Evime vardığımda tekrar cüzdanımı almak istediğimde cüzdanımın cep kısmında olmadığını fark ettim. Tekrar dönüp kontrol ettiğimde iş yerimde de olmadığını gördüm. Ve kamera kayıtlarını kontrol ettiğimde ise buradan geçen bir şahsın, aracımı hareket ettirdikten 45 saniye veya 1 dakika sonra cüzdanımı alıp yürüdüğünü fark ettim. Bunun üzerine emniyet mensuplarına bilgi verdim. Onlar da gerekli kayıtları benden ve diğer iş yerlerinden de aldılar” dedi.

“Şahıs cüzdanı eksiksiz bir şekilde teslim ederse ben davacı olmayacağım”

Ergün Yıldız devamında, “Şahsın cüzdanımı tarafıma eksiksiz teslim etmesini istiyorum. Cüzdanımın içinde 2 bin liraya yakın Türk parası, 100 dolar vardı. Eşime ve bana ait kredi kartları, ehliyetim ve kimliğim vardı. Bunları eksiksiz teslim etmesini rica ediyorum. Aksi takdirde emniyet mensupları hırsızlıktan işlem yapılacağını bildirdiler. Şahıs bunları eksiksiz bir şekilde teslim ederse ben davacı olmayacağım. Emniyete de işte bir şekilde bana teslim edildiğini söyleyeceğim. Kendisini de fazla ifşa etmeden söyleyeceğim” diye konuştu.