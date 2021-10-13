Pendik'te Birevim önünde benzinli intihar girişimi

Pendik'te ev almak amacıyla Birevim şirketine bir miktar para veren bir kişi, evini alamayınca şubenin önünde intihara teşebbüs etti. Şubeye giderek üzerine benzin döken ve elinde çakmak bulunduran şahıs, polisin ikna çabasıyla intihardan vazgeçirildi.

Olay, Pendik'te 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan Birevim şubesinde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ev alma amacıyla Birevim isimli şirkete bir miktar para yatıran vatandaş, evini alamayınca şubenin yolunu tuttu. Birevim şubesine elinde benzin dolu bidon ve çakmakla gelen vatandaş, “İki çocuğum var, paramı geri verin" diyerek benzini üzerine döktü. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, intihara teşebbüs eden şahsı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Bir elinde benzin dolu bidon, bir elinde çakmak ile şube önünde bekleyen şahıs, polisin ikna çabaları sonucu intihardan vazgeçirildi.

Olaya tanık olan Hüseyin Balcı, “Parasını kaptırdı. İstedi ama vermiyorlar. Adam benzini dökmeye çalıştı. Yanacaktı. Çocuğu var, yazık günah. Bunları toplasınlar, insanların parasını ödesinler” dedi.

Muhammed Ali Ata ise “Sesler duyduk, bayağı polis geldi. Bir adam kendini benzin ile yakmaya çalışıyordu. Sonra bomba imha ve özel harekat geldi. Polis Özel Hareket girecekken adam benzin bidonunu bıraktı. Sonra aldılar. Yaklaşık 1 buçuk saat sürdü” dedi.