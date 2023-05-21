Pendik'te bitkin bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

Pendik'te vatandaşlar tarafından bitkin bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Pendik'te bitkin haldeki balaban kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Pendik Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Neşeli Patiler Kliniği'ne getirdi. Tedavisi yapılan balaban kuşu ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.