Pendik'te Boşnak Halk Kıyafetleri görücüye çıktı

Pendik Belediyesi ev sahipliğinde, Modacı Müesser Kurt'un Balkan kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği “Sandık Kokusu” isimli sergi, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla kapılarını açtı. Günümüzde ustasının kalmadığı 100 yıllık oyalar sergide yoğun ilgi gördü.

Pendik Belediyesi tarafından, Modacı Müesser Kurt'un Boşnak halk kıyafetlerinden oluşan 200 parçalık koleksiyonunu içeren "Sandık Kokusu" isimli sergi, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in ve Kosova Prizrenliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker'in de katılımıyla kapılarını açtı. Sergide; ipek bürümcük dokuma gömlekler, günümüzde ustasının kalmadığı 100 yıllık oyalar, Boşnak günlük kıyafetleri, sırma işli cepkenler, Boşnaklara özgü kısa kanatlı yelek ve mintan takımlar, duvar sarma işleri, kırlentler yer alıyor. Başkan Ahmet Cin, Boşnak halk kıyafetlerinden oluşan 200 parçalık sergiyi gezerek Modacı Müesser Kurt'an bilgi aldı.

“Zengin kültüre sahip bir ülkeyiz”

Konu hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bizim kültürümüzde zenginlik oluşturan Anadolu'ya dışarıdan gelen özellikle Balkanlar'dan gelen insanlarımız var. Pendik'te de bu kişiler yoğun bir şekilde yaşıyor. Özellikle Boşnaklar çok yoğun bir şekilde onlarla beraber bu kenti paylaşıyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla onların bu geleneklerini geliştirmeleri ve gelecek nesillere aktarmayla ilgili Müesser Hanım, sanatçımız, bir çalışma yaptı. Pendik'te diğer sanat dallarına verdiğimiz destek gibi bu konuda da geleceğe iletilecek olan bu kültürü, bu sanatın aktarılmasıyla ilgili bir desteğimizle beraber inşallah bugün bir sergimiz var. Hakikaten çok zengin bir ülkeyiz. Zengin bir kültüre sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla burada o güzellikleri hep beraber, Pendiklilerle beraber, İstanbullularla beraber yaşıyoruz. Böyle güzel bir sergiyi bize oluşturduğu için sanatçımıza teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz“ dedi.

“Ürünlerin hepsi aslında antika değerinde”

Modacı Müesser Kurt ise ”Çok mutluyum. Özellikle Pendik Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Son birkaç yıldır bu serginin yapılması için gerek onlar gerek ben iyi bir koleksiyon hazırladık. Özellikle Boşnak halkına, Pendik Boşnak halkına, kadınlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü sandıklarını boşalttılar. Ve bana burada sergide sunmam için verdiler. Hepsine şükran duyuyorum. Serginin içinde 120 yıllık gömleklerimiz var. 60 yıllık takımımız var. Buradaki olan bütün işlemeler, oyalar elimizdeki ürünlerin hepsi aslında antika değerinde. O yüzden de çok değerliler. Ve burada sergilenmeyi de hak ettiler.“ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sandık Kokusu isimli sergi, 21 Ekim-4 Aralık tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerine açık olacak.