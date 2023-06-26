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Pendik'te çakmak gazı bir anda alev aldı

Pendik’te bir esnaf elindeki çakmağı doldurmak istedi, ancak çakmak gazı bir anda alevlendi.

Pendik'te bir esnaf elindeki çakmağı doldurmak istedi, ancak çakmak gazı bir anda alevlendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Pendik'te market işletmeciliği yapan Seçkin Yılmaz, çakmak gazı tüpü ile gazı biten çakmağı doldurmak istedi. Çakmağa gazı bastığı anda manyetonun çakması sonucu Yılmaz'ın elindeki çakmak gazı tüpü bir anda parladı. Parlama anında kolu ve saçları hafif şekilde yanan Yılmaz, kazayı ucuz atlattı. Çakmak gazı tüpünün parlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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