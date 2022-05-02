İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pendik'te çocuklara bayram sürprizi

İstanbul Pendik’te maskotlar, Vosvos araçlarla dolaşarak bayram şekeri ve balon dağıttı.

İstanbul Pendik'te maskotlar, Vosvos araçlarla dolaşarak bayram şekeri ve balon dağıttı.


Pendik Belediyesi, ilki geçen yıl gerçekleşen Ramazan Bayramı Çocuklarla Bayram Neşesi etkinliği çerçevesinde Pendik'teki tüm mahallelerde çocuklara dağıtılmak üzere 12 bin şeker paketi hazırladı. Şekerler ve balonlar, süslenen 12 minibüs ve Vosvos araçlarla sevimli maskotlar ve palyaçolar eşliğinde 36 mahallede çocuklara dağıtıldı.



“Çocuklar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz”


Etkinliğe katılan Songül Polat, ”Çok mutluyuz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik. Çocuklar mutlu oluyor, biz mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.


Çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Zehra Polat, ”Çok eğleniyorum. Çok mutluyum” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.