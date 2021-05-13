İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'te çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi

Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara sürpriz yaptı.

Sevimli maskotlar, vosvoslarla dolaşarak çocuklara şeker ve balon dağıttı.


Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan çocuklar için bayram tadında bir sürpriz hazırladı. Bayram boyunca sürecek olan sürpriz etkinlik kapsamında sevimli maskotlar, vosvoslarla sokak sokak dolaştı. Çocuklara bayram şekeri ve balon dağıtan maskotlar, çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı. Çocuklar için hazırlanan rengarenk bayram kutlaması drone ile havadan görüntülendi.


Bayram şekerini alan çocuklardan Ahmet Esen, “Pendik Belediyesi buraya geldi. Bizlere şarkı çalıp, şeker dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Bayramımızı kutlayan herkesin bayramı kutlu olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.