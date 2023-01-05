Pendik'te dalış yapan dalgıç lüfer sürüsü ile karşılaştı, o anları su altı kamerasıyla kaydetti

Pandemi sürecinde avlanmanın azalması nedeniyle sayıları çoğalan ve havaların soğumasıyla Ege'ye göç yolculuğu yapan lüfer sürüsü görenleri mest etti.

Pendik sahilinde arkadaşları ile beraber denize dalış yapan dalgıç İsa Şahintürk, suyun yaklaşık 15 metre derinliğinde kalabalık lüfer sürüsü ile karşılaştı. Şahintürk, suda adeta dans edercesine yüzen lüfer sürüsünü su altı kamerası ile kayda aldı ardından sosyal medyada yayınladı. Lüferlerin geçtiğimiz yıllarda sıklıkla görülmediklerini, fakat pandemi sürecinde avlanmanın azalması ile sayılarının arttığını ve bu nedenle sürüler halinde İstanbul'da görüldüklerini kaydeden Şahintürk, lüfer sürülerini gören vatandaşların olay karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.Havaların soğuması ile Marmara üzerinden Ege'ye göç eden lüfer sürüsü su altı kamerasıyla da kaydedildi.

"Pandemi etkisiyle lüferler az avlandığı için üreme fırsatı buldu"

Dalgıç İsa Şahintürk, “Pendik'te yaptığımız dalışta kalabalık lüfer sürülerini görüntüledik. Havalar soğumaya başladığı için Ege'ye göç ediyorlar. Daha önce de zaten Eylül ayları gibi, Boğaz'a giriş yapmışlardı. Lüferler Karadeniz'den Boğaz'a geçiş yapıyor daha sonra da Marmara üzerinden Ege'ye geçiyor. Boğaz'da da lüfer sürüleri görüntülemiştik. Pandemi etkisiyle lüferler az avlandığı için üreme fırsatı buldu ve son 2 yıldır kalabalık sürülere denk gelebiliyoruz. Hem popülasyon için hem de bizler için sevindirici bir durum. Aynı zamanda Pendik'te yaptığımız dalışta ıstakoz yuvasına denk geldik. Istakozlar da Boğaz'da Adalar'da Marmara'da birçok yerde var ama çok nadiren denk geliyoruz. Doğayı koruduğumuz ve balıkları sürekli avlamadığımız sürece onlardan sürekli nasiplenebiliriz. O yüzden bu bolluğun kıymetini bilmeliyiz. İnsanlar lüferleri efsane gibi görüyorlardı, çünkü çok önceki senelerde lüfer vardı. Son 2 senede lüferleri görünce insanlar şaşırarak ‘lüferler efsane değil gerçekmiş' gibi tepkiler veriyor. Lüfer bolluğu insanları sevindirdi. Önümüzdeki sezon da lüferlerin bol olacağını söyleyebiliriz” dedi.