Pendik'te doğalgaz borusu kazı esnasında patladı: 1 yaralı

Pendik'te kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Doğalgaz borusunun patlaması ile çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, alevler metrelerce yukarı çıktı.

Olay, Pendik Erol Kaya Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması ile 1 bir kişi yaralandı. Patlama ile alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi bekleniyor.