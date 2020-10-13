Pendik'te EBA için tabletler öğrencilere dağıtılmaya başlandı

“EBA için Tablet Dayanışması” kampanyasının startını Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi.

Pendik Belediyesi, eğitime destek amacıyla başlattığı “EBA için Tablet Dayanışması” kampanyası kapsamında tablet dağıtımına başladı. Pendik Belediyesi çatısı altından faaliyet gösteren Pendik Gönüllüsü Platformu tarafından yürütülen kampanyada tabletler sosyal incelemesi yapılmış ve mağduriyeti tespit edilmiş ailelerin okul çağındaki çocuklara ulaştırılıyor.

Startı Başkan Cin verdi

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı kampanyasını startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Belediye Başkanı Cin; “Özellikle uzaktan eğitimin yapılacağı karar verdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından biz de bununla ilgili tabletsiz öğrenci kalmasın maksadıyla Pendik gönüllülerimizle bir kampanya başlatmış olduk. Kampanya iki haftadan beri süren bir zaman sürecini takip ediyor. Bugün itibariyle dağıtımına başladık. Şimdi müracaat eden öğrenci kardeşlerimizin durumlarının tespitiyle ilgili çalışmamızı nihayete erdirmeye çalışıyoruz. Nihayete erdirdiklerimizi de bugün tabletlerini İnşallah göndermeye başladık. Müdürlüklerin vasıtasıyla biz de kendi belediyemiz olarak Pendik Belediyesi olarak buna katkı sunmak istedik. İnşallah Pendik'te tabletsiz öğrenci kalmamasıyla ilgili gayretimiz ve çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.