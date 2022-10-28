Pendik'te eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Pendik'te kocası tarafından silahla vurularak öldürülen 65 yaşındaki Fadime Çiftçi defnedilirken, aynı camide cenaze namazı kılınan eşi Yüksel Çiftçi'nin cenazesi ise memleketi Erzincan'a gönderildi.

Pendik'te dün akşam iddiaya göre 65 yaşındaki Fadime Çiftçi, bir süredir sorunlar yaşadığı eşi Yüksel Çiftçi'nin konuşma talebi üzerine oğlunun evinden ayrılarak yaşadığı eve gitti. İkili arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesiyle Yüksel Çiftçi, eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası çocuklarını arayan Yüksel Çiftçi, 'Annenizi öldürdüm' dedikten sonra aynı silahla intihar etti.

Hayatını kaybeden Fadime Çiftçi, bugün Hacı Zeliha Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşini vurduktan sonra intihar eden Yüksel Çiftçi'nin cenazesi ise aynı camide kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzincan'a götürüldü.