İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te eski sevgili dehşeti: Sokak ortasında darp etti

Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı.

Pendik'te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekilerin olayı film izler gibi seyretmedi dikkat çekti.



Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti. Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı. Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.



Olay kamerada


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor. Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor. Diziyle genç kızın karnına vuruyor. Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.

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