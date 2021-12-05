Pendik'te evlerinde uyuşturucu yapıp, satan 3 kişi yakalandı

Pendik'te evlerinde uyuşturucu imal edip sattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 6 kök Hint keneviri, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan malzemeler, 1 adet havalı tüfek, 944 lira para ele geçirildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde Pendik'in Çınardere Mahallesi'nde bulunan bir adreste narkotik madde imal ve ticareti yapıldı belirlendi. Ekiplerin başlattığı istihbari ve saha çalışmaları neticesinde uyuşturucu imal edilen ev adresi tespit edildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda H.K., S.K. isimli şahıslar ile E.T. isimli kadın polisler tarafından yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; 6 kök Hint keneviri, Hint keneviri yetiştirmek için kullanılan düzenek içerisindeki çeşitli malzemeler; vantilatör, soğutucu, led lambalar, saksı, 1 adet havalı tüfek, 944 lira para ele geçirildi. Yapılan incelemede, şahısların ikamet içerisinde sera yöntemi ile uyuşturucu yetiştirdikleri, bunun için gerekli düzenekleri kurarak uygun ortamı oluşturdukları tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, haklarında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca serbest bırakıldı.