Pendik'te feci kaza: Anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçup takla attı. Feci kazada anne ile baba hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Öte yandan olay yeri havadan görüntülendi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan Opel marka 34 FT 0655 plakalı otomobil, sürücüsü Rıdvan Ergül'ün (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kanala çarpıp takla atan otomobil ters döndü. Otomobilin motoru ise yola uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, baba Rıdvan Ergül ve eşi Güler Ergül (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 1 ve 4 yaşındaki çocuklar ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ile babanım cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Kerem Sönmez, "Araba yoldan dışarı çıktı. Yüksekliğin oradan tepe takla oldu. Ortaya fırladı. Çocuklar da içerideydi. Çocukları dışarı aldım. Ama anne ile babaya bir şey diyemeyeceğim sağlıkçılar bakıyor şu anda. Çocuklardan biri 1 yaşlarında diğeri de 3-4 yaş gibiydi. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Öte yandan kaza yeri drone ile havadan görüntülendi.