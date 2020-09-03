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Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı

Pendik Kurtköy gişelerinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü gişelere çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.


Kaza, Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde saat 16.15 sıralarında yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden E3 numaralı özel halk otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüs gişelere çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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