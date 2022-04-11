İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti.

Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.


Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti. Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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