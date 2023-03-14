Pendik'te genç kızın annesine hız şovu Formula1 yarışçılarını aratmadı

Pendik'te D-100 Karayolunda aşırı hızla seyreden kadın sürücü, emniyet şeridini kapatıp makas atarak ilerledi. Hızla ilerleyen kadın sürücünün yanında oturan annesi ise panik yaşayarak “Ayça yavaş, indir beni, dolmuşa bineceğim” şeklinde serzenişlerde bulundu. O anlar ise sürücünün bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Pendik'te D-100 karayolu Tuzla istikametinde ilerleyen kadın sürücü, yürekleri ağza getirdi. D-100 karayolunda trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Genç sürücünün yanında oturan annesi ise o anlarda panik yaşadı. Sürücü,

otomobilde bulunan annesinin “Ayça yavaş, indir beni dolmuşa bineceğim” serzenişlerine aldırmayıp emniyet şeridini kapatarak makas atmaya devam etti. O anlar arka koltukta bulunan arkadaşı tarafından kayda alınırken, makas atan sürücü o görüntüleri beğeni uğruna sosyal medyada paylaştı.