Pendik'te gençlerin kural tanımayan asker eğlencesi kamerada

Pendik'te bir grup genç, asker eğlencesi için işlek bir caddeyi trafiğe kapatıp dakikalarca yol ortasında dans etti. Akan trafikte yolu kapatan magandalar, araç camlarından sarkıp makas atarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Velibaba mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek bir genç, arkadaşlarını toplayarak mahallesinde eğlence düzenledi. Eğlencede dans ederek eğlenen gençler, ardından oluşturdukları konvoy ile ilçede tur attı. Araç camlarından sarkıp makas atarak konvoy halinde bir süre tur atan gençler, işlek bir caddede ise trafiği kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti. Caddeyi trafiğe kapatan magandalar, çevreye ve trafikte bekleyen diğer sürücülere aldırış etmeden eğlenmeye devam etti. Dakikalarca kapalı yolda dans eden ve askere gidecek arkadaşlarını havaya atan gençler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.