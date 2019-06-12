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Pendik'te hastanenin bodrumunu su bastı

Pendik Devlet Hastanesi’nin bodrum katında yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi.

Pendik Devlet Hastanesi'nin bodrum katında yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Bodrum katındaki su itfaiyenin çalışması sonucu tahliye edildi.


Pendik Devlet Hastanesi'nin İstasyon Polikliniği bodrum katını, kuvvetli yağış nedeniyle su bastı. Su baskınının meydana geldiği bodrumda malzemeler su içinde kaldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, hastanenin bodrum katında su tahliyesi çalışmaları yaparak suyu tahliye etti.

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