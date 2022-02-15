Pendik'te, hava şartlarını takip eden akıllı sulama sistemi kuruluyor

Akıllı sistem, hava şartlarına göre çimlerin sulanmasını başlatıp sonlandıracak. Böylece tonlarca su tasarrufu sağlanacak.

Teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi, akıllı sulama sistemi kurmaya başladı. İlk etapta 3 parka kurulan sistemle çimlerin sulanma süreci hava şartlarına bağlı olarak nem sensörleri ve uzaktan bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Örneğin bir parkta çimler sulandığı esnada yağmur yağarsa sulama duracak. Ya da öğleden sonra yağmur yağacak ise sabah sulama yapılmayacak.

Şimdilik 3 parkta deneniyor

Akıllı sulama sistemi Velibaba Rahmet Tepesi, Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari ve Kavakpınar Parklarına kuruldu. Daha sonra kent genelinde Pendik Belediyesi sorumluluğundaki tüm parklarda bu uygulama hayat geçecek. Böylece tonlarca su tasarrufu sağlanacak.

Başkan Ahmet Cin: “Tasarruf önceliğimiz”

Çevre ve tasarruf konusunda teknolojiye yatırımların süreceğini belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Çevre ve tasarruf konusu her zaman önceliğimiz oldu. Parklarımızdaki su tüketimini düşürecek bir uygulama başlattık. Sonuçlarını önümüzdeki aylarda alacağız” dedi.