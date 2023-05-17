Pendik'te İETT otobüsüyle tır çarpıştı: 5 yaralı

Pendik'te ters yönden geldiği iddia edilen inşaat malzemesi yüklü tır ile İETT otobüsü çarpıştı. Korkunç kaza sonrası 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza Kurtköy Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre ters yönden Ankara Caddesi'ne girmeye çalışan inşaat malzemesi yüklü 34 DDC 400 plakalı Mahmut Kılıç idaresindeki tır ile cadde üzerinde seyir halinde olan Zekiye Çakmak idaresindeki 34 TP 7464 plakalı KM18 sefer numaralı İETT otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır şoförü Kılıç sıkışarak ağır yaralanırken kaldırıma savrulan İETT otobüsünde bulunan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası tır şoförünün bayılması nedeniyle inşaat malzemesi yüklü tır geriye doğru kayıp bir otomobile çarparak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu tır içerisinde sıkışan şoför Mahmut Kılıç itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken yaralılar ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan vatandaş Atmaca Semis, "Tır ters istikametten çıktı, buradan çıkış yoktu. Otobüs de normal istikametinden geliyordu. Otobüs kaçmaya çalışsa da kaza yaptılar. 2 yaralı gördük hastaneye götürdüler" dedi.

Kazadan hemen sonra olay yerine gelen Mustafa Taş, "Burada zaten sürekli kaza oluyor. Ters istikametten gelen yüklü olan tır, İETT otobüsü ile burada çarpıştılar. Büyük bir ses çıktı, biz hemen koşarak dışarı çıktık. Tır şoförü sıkışmıştı. İtfaiye ekipleri kurtardı. Otobüste de bayılanlar vardı. Yani burada sürekli kaza oluyor" dedi.