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Pendik'te iftara yetişemeyenlere ikramlar dağıtıldı

Pendik Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde iftara yetişmeye çalışanlara iftariyelik dağıttı.

Pendik Belediyesi, Ramazan'ın ilk gününde iftara yetişmeye çalışanlara iftariyelik dağıttı. Pendik'te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftar saatine denk gelen tüm vatandaşlar iftarını açtı.



Ramazan'ın ilk gününde Pendik'in farklı bölgelerinde iftarlık paketler dağıtıldı. Pendik Köprüsü Metro, Tavşantepe Metro ve Yüksek Hızlı Tren giriş çıkışlarında, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünde, Çarşı Camii çevresi ve Pendik minibüs duraklarındaki yolculara iftariyelik ikramlar verildi. Paketin içerisinde hurma, meyve suyu ve sandviç yer aldı. Evlerinde ilk iftira yetişme telaşında olan tüm vatandaşlar ikram vesilesiyle oruçlarını açabildi.

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