Pendik'te iple örülen dekoratif ürünler sanat eserine dönüşüyor

Pendik'te yaşayan Fatma Celep ile kız kardeşi, metal kalıpların çevresini ip ile örerek dekoratif malzemelere dönüştürüyor. Pandemi döneminde hobi olarak başladığı uğraşını meslek haline getiren Celep, hem ev ekonomisine katkı sunuyor hem de hem de birbirinden farklı ürünler ile ortaya sanat çıkarıyor.

Pendik'te yaşayan Fatma Celep, pandemi döneminde hobi olarak başladığı iple örgü örme işiyle şimdilerde geçimini sağlıyor. Hem metal kalıpların çevresini iple sararak akustik sanat eseri yapıyor hem de ürettiği ürünleri satıp geçimini sağlıyor. Pendik'te metal kalıpları ip ile örerek dekoratif malzemelere dönüşümü sağlayan girişimci kadınlar hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Usta ellerde üretilen 90 farklı ürün özellikle kıyı kesimlerde faaliyet gösteren kafe tarzı işletmelerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

" 90 Üzerinde farklı aydınlatma ürünümüz var"

Fatma Celep,” Pandemi döneminde kız kardeşimin hobisi üzerine başladık. Hobi olarak ürettiği ürünleri biz de erkek kardeşim ve ben de desteklemeye başladık. Ürettiğimiz ürünlerin güzelliğine önce biz inandık sonra insanlara inandırmaya çalıştık. İlk başladığımızda ipten ya da ottan sanat eserimi olur algısı vardı. Biz bu ürünleri üretmeye başlayınca bu algı da yıkıldı. Bizim için büyük bir başarı oldu. Bizim ürünlerimiz daha çok otellere tatil bölgelerine ve restoran gibi işletmelere ürünlerimizi vermeye başladık. Tercih edildiğimiz içinde ayrıca çok mutluyuz.

Sürekli kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz ilk zamanlar ürün çeşitliliğimiz sınırlıydı. Bugün ise 90 farklı aydınlatma ürünümüz var. Sürekli ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Farklı model ve tasarımlar üzerine çalışarak ürünlerimizi çeşitlendirmeye devam etmek istiyoruz.

Biz öncelikle ipten sanat eseri mi olur düşüncesini değiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Biz ekmeğimizi ipten çıkardığımıza inanıyoruz. İpi bir sanata dönüştürdüğümüze inanıyoruz. Tamamen keten ve tığ ipiyle ürettiğimiz aydınlatma ürünümüz de sizlerin beğenisine sunmaktan mutluyuz “ dedi.