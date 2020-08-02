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Pendik'te iş yerinde korkutan yangın

Pendik’te reklam panosu yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

Pendik'te reklam panosu yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinden yükselen yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.


Pendik'te Sanayi Mahallesi Sultan Selim Sokak üzerinde bulunan ve reklam panosu üretilen bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Ayrıca vatandaşlar yangının olduğu iş yerinde ara ara patlamaların yaşandığını iddia etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanamazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangına tanık olan bir vatandaş , “Yangın çıkı. İtfaiyeye haber verdim. İtfaiye gelinceye kadar iki patlama oldu. Onları kameraya çektim. Reklam panosu yapıyorlar burada” dedi.


Öte yandan iş yerinde çıkan yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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