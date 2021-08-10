Pendik'te kablo yakan şahıs yangına neden oldu

Pendik'te otluk alanda kablo yakan şahıs yangına neden oldu. Yanan kablolardan çıkan alevlerin otluk alana sıçramasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Pendik Çınardere Mahallesi Çelik Sokak'taki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen bir şahsın otluk alanda kablo yakması sonucu alevlerin otlara sıçramasıyla yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Otluk alanda kablo yaktığı ve yangına neden olduğu iddia edilen şahıs ise polisler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan çevrede kısa süreli paniğe neden olan ot yangınında dumanların yükseldiği o anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.