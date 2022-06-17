Pendik'te kaçak tütünden sigara üretilen iş yerine operasyon

İstanbul Pendik'te kaçak tütünden sigara üretimi yapılan iş yerine düzenlenen operasyonda 45 kilo 150 gram tütün, 447 bin 400 adet boş makaron ve 2 bin 970 adet sarılı sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Pendik ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 15 Haziran tarihinde bir iş yerinde kaçak tütünden sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aynı gün saat 14.00 sıralarında iş yerine düzenlenen baskında H.K, Ş.C.K, M.K. ve İ.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda kaçak 345 kilo 150 gram tütün, 447 bin 400 adet boş makaron, 2 bin 970 adet sarılı sigara, 4 adet tütün üretiminde kullanılan makine, 2 adet tüfek, 8 adet dolu kapsül ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.