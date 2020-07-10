Pendik'te kaçan kurbanlık boğa ekiplerin müdahalesiyle yakalandı

Pendik'te sahibinden kaçan kurbanlık boğa, uzun süre boyunca kovalamacaya sebep oldu. Kaçan boğa, Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Olay öğle saatlerinde Pendik'te yaşandı. Sahibinden kaçan 'Paşa' isimli kurbanlık boğa, kilometrelerce kaçarak Sultanbeyli'ye kadar ulaştı. Kaçan boğa ile vatandaşlar arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Yollarda ilerleyen boğa, önü otomobillerle kesilerek durdurulmaya çalışıldı. Ara sokağa giren boğayı yakalamak isteyen hayvan sahibi elektrik direğine çıktı. Başka bir vatandaş ise yolda beklediği sırada boğanın kendisini kovalaması sonucunda yere düşmesi ilginç anlara sahne oldu. Kurbanlık boğa, Pendik Belediyesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi. Kovalamaca anı ve kurbanlığı yakalama çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı.