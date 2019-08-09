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Pendik'te kaçan kurbanlıklara üfleme çubuklu ekip

Pendik Belediyesi Veterinerlik İşleri Birimi, kaçan kurbanlıklar için sakinleştirme timi kurdu.

İlaçlı iğne için tüfek yerine üfleme çubuğu kullanan ekip, ilk görevini başarıyla yerine getirerek ormana kaçan kurbanlığın yakalanmasını sağladı.


Her Kurban Bayramında yaşanan kaçan kurbanlık olaylarına müdahale edebilmek üzere Pendik Belediyesi özel ekip oluşturdu. Bu amaçla ikişer kişilik iki ekip kuran Veterinerlik İşleri Birimi, Cuma gününden başlayarak Bayram sonuna kadar hizmet vermek üzere göreve başladı. Kaçan kurbanlıkları sakinleştirmek üzere özel eğitimden geçen ekip, ilaçlı iğneyi tüfekle değil üfleme çubuğuyla atıyor.



Kaçan kurbanlık ormanlık alanda yakalandı


Ballıca Mahallesi'nde taşıma esnasında ürken büyükbaş kurbanlık, sahiplerinin elinden kaçarak ormanlık alana sığındı. Kurbanlığa yaklaşmakta zorlanan vatandaşlar Pendik Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Kurbanlığı saklandığı yerde bulan ekip, üfleme çubuğuyla ilaçlı iğne fırlatarak sakinleşmesini sağladı. Bir süre sonra sakinleşen kurbanlık, sahipleri tarafından bağlanarak satış alanına götürüldü.

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