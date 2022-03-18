İhlas Haber Ajansı

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Pendik'te kar etkisini arttırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Pendik'te de etkisini arttırdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kar altında yürürken zor anlar yaşadı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde de yoğun kar yağışı etkili olurken Pendik'te de aralıklarla lapa lapa kar yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında zorlukla yürüdü. Öte yandan, Pendik ilçesinde ağaçların ve araçların üstleri, evlerin çatıları ile caddeler ve sokaklar beyaza büründü.



“Lapa lapa kar yağıyor”


Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, “Mart ayında yazı beklerken gördüğünüz gibi, cumaya giderken kara yakalandık. İstanbul'un havası böyle güneşi beklerken kara yakalandık. Kar lapa lapa yağıyor. Vatandaşların özellikle sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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