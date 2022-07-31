Pendik'te karga kurtarma operasyonu kamerada

Pendik'te konduğu ağaç dalında ayağına ip dolanan karganın yardımına Pendik Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, ayağına ip dolanan kargayı kısa sürede kurtarıp su içirerek serinletti. Yürekleri ısıtan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Pendik Kurnaköy'de ağaç dalında ayağına misina ipi dolanan kargayı gören vatandaşlar, Pendik Belediyesi ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine ekipler, uzun süre kurtulmak için çırpınan karga için harekete geçti. Ağaca çıkarak mahsur kalan kargayı kurtaran görevliler, ardından sıcaktan bunalan kişe su içirdi. Yürek ısıtan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Pendik Belediyesi ekiplerinin ağaçta mahsur kalan kargayı kurtardığı, ardından ise su içirdiği görülüyor.

Ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan karganın tedavisinin ardından doğaya salındığı öğrenildi.